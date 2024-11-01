Хаос и разрушения: последствия наводнения в испанской Валенсии

Грязь и разрушения оставили после себя смертоносные наводнения в испанской Валенсии. Жертв уже более 150. Сколько..

Грязь и разрушения оставили после себя смертоносные наводнения в испанской Валенсии. Жертв уже более 150. Сколько людей пропало без вести, власти не сообщают. Но министр обороны Испании сказала, что число погибших увеличится.

В городе Торренте потоком воды разрушило мост.

[жительница Торренте]:

«Ужасно! Обычно здесь прекрасный вид. Этот мост был красивым. Это было древнее строение, а теперь ничего не осталось».

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Это наводнение уже называют самым смертоносным за последние 30 лет. Масштаб разрушений ещё предстоит оценить.

[житель Торренте]:

«Я никогда не видел ничего подобного, никогда. Река выходила из берегов. Но чтобы так, затопив даже Пайпорту, Пиканью, Торренте и Чиривелью, я такого ещё не видел».

Потоки воды и грязи разрушили или повредили дороги и автомагистраль. Тысячи домов остались без электричества. В некоторых пострадавших городах нет мобильной связи и интернета. Появились проблемы с чистой питьевой водой. Многие водители были вынуждены бросить свои автомобили и грузовики и поселиться во временных убежищах.

Тем временем спасатели продолжают помогать терпящим бедствие. В провинции Аликанте за четыре разведывательных полёта спасли 20 человек, включая молодую женщину с годовалым ребёнком.

Между тем метеорологи выпустили новое штормовое предупреждение для северной области Валенсии. Премьер-министр Педро Санчес говорит, что не оставит людей без помощи.

Сейчас в стране действует трёхдневный траур. А Европейский парламент приспустил флаги Испании и Евросоюза рядом со своими штаб-квартирами в Страсбурге и Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что спутники программы «Коперник» помогают координировать спасательные работы в Испании.

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