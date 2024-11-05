Члены испанского военного подразделения по чрезвычайным ситуациям продолжают разбирать завалы в Валенсии после самых разрушительных и..

Команды военных в Валенсии расчищают грязь и обломки и ищут пропавших без вести

Члены испанского военного подразделения по чрезвычайным ситуациям продолжают разбирать завалы в Валенсии после самых разрушительных и смертоносных наводнений в современной истории Испании. Они убирают груды мусора и осматривают затопленные здания.

В работе задействована тяжёлая техника, в том числе огромные насосы, которыми откачивают воду из подвалов.

В пострадавший от наводнений восточный регион Испании прибыло ещё 2500 солдат. Там уже находилось около 5000 военных. Они, кроме прочего, помогают распределять еду и защищать собственность людей от мародёров.

[Хавьер Маркос, военный]:

«Ущерб ужасный. Степень разрушений настолько велика, что передвижения здесь ограничены. Всё очень сложно. От нас требуются две вещи: дисциплина и терпение».

В результате катастрофических наводнений из-за ливней погибло не менее 217 человек. Ещё десятки остаются пропавшими без вести. Наибольший удар пришёлся именно на Валенсию.

Между тем, король Испании Филипп VI встретился с премьер-министром Педро Санчесом и министром обороны Маргаритой Роблес Фернандес, чтобы обсудить методы реагирования.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ранее король и премьер посетили пострадавшие от наводнения районы, где расстроенные жители устроили им ожесточённый приём, бросая в них грязью и скандируя «убийцы».

Люди недовольны тем, что оповещение от властей о бедствии пришло слишком поздно, и что спасательные команды приехали с опозданием.

[местный житель]:

«Общество просто вылило то, что накопилось. Люди чувствовали себя отрезанными, без помощи, без воды, без еды, даже без людей, пропавших без вести. Это было отчаяние».

[местная жительница]:

«Никто не пришёл к нам на помощь. Военные не пришли. А король и королева пришли сфотографироваться с нами. Если бы они пришли в сапогах с лопатой, мы были бы рады. Но то, что они пришли сфотографироваться, причинило нам боль».

Почти все смертельные случаи произошли в провинции Валенсия. В том числе более 60 – в муниципалитете Пайпорта.

Короткая ссылка на эту страницу: