Сотни тысяч жителей Сан-Паулу остались без света

В столичном регионе Сан-Паулу в Бразилии около полутора миллионов домов и предприятий остались без электричества. Всему виной – внетропический циклон. Сильный ветер скоростью почти 100 километров в час повалил деревья и линии электропередач, нарушив также водоснабжение.

[жительница Сан-Паулу]:

«Вчера в 8 утра поднялся очень сильный ветер, взорвался трансформатор, и упал столб. Провода проходили между столетними деревьями. Деревья тоже упали, на машину и грузовик. Дома напротив заблокированы, люди не могут выехать».

Подобное уже происходило в прошлом и позапрошлом годах – тогда масштабные отключения света из-за ветров привлекли пристальное внимание общественности к работе энергетической компании Enel.

Сейчас в компании сообщают, что изначально без света остались 2 миллиона человек, и для 500 тысяч абонентов электроснабжение уже восстановили. Регулятор энергоснабжения потребовал от компании предоставить подробные объяснения причин перебоев.

В водоснабжающей компании заявили, что у них перебои с работой насосов начались из-за отключения электроэнергии.

Также пострадали авиаперевозки. Аэропорт Конгоньяс в Сан-Паулу, обслуживающий внутренние рейсы, в четверг отменил 31 прибывающий и 15 вылетающих рейсов. А в среду был отменён 181 рейс.

[пассажирка]:

«Я прилетела из Рио-де-Жанейро, у меня была пересадка в Сан-Паулу, но я летела в Гоянию. Рейс отменили и перенесли на сегодня. Поэтому мне пришлось провести ночь в Сан-Паулу. У них не было свободных номеров в отелях-партнёрах, поэтому я заплатила из своего кармана, и они сказали, что вернут мне деньги».

В международном аэропорту Гуарульюс, одном из самых загруженных в Латинской Америке, со среды было отменено 61 прибывающий и 56 вылетающих рейсов. К настоящему времени работу там уже восстановили в обычном режиме.

