Китай принял спорный закон о национальной идентичности, который вызвал опасения тайваньцев

Власти Китая приняли закон об этническом единстве. По мнению критиков, он ещё больше подорвёт идентичность китайских меньшинств и может быть использован для преследования любого, кто имеет отличные от партийных исторические взгляды.

Закон под названием «Содействие этническому единству и прогрессу» приняли на заседании ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

В Китае официально признаны 56 этнических групп. Они составляют менее 9% всего населения страны, которое достигает миллиарда 400 миллионов. При этом меньшинства, включая тибетцев и уйгуров, сосредоточены в регионах, которые вместе занимают примерно половину территории страны. Значительная часть этой территории богата природными ресурсами.

Закон предписывает использовать китайский язык в качестве основного в образовании и официальной деятельности.

В законе также говорится, что религиозные группы и учреждения обязаны придерживаться «направления китаизации религии».

Он также предписывает властям привлекать к юридической ответственности тех, кто находится за пределами Китая и «подрывает этническое единство… или создает этнический сепаратизм».

Новый закон напрямую не упоминает демократически управляемый Тайвань, население которого Пекин рассматривает как китайских граждан.

Впрочем, на острове документ вызвал обеспокоенность. Чиновники говорят, что он приведёт к наказанию за любую интерпретацию истории, которая отличается от официальной версии.

Тайваньский Совет по делам материкового Китая сообщил, что закон даст Пекину ещё одно юридическое основание для преследования тайваньцев, которых он считает сепаратистами.

По данным государственных СМИ, закон вступит в силу 1 июля.