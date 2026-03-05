Открытая война между Пакистаном и Афганистаном продолжается уже неделю. В афганской провинции Нангархар из-за авиаударов и..

Война между Афганистаном и Пакистаном вынудила покинуть свои дома сотни мирных жителей

Открытая война между Пакистаном и Афганистаном продолжается уже неделю. В афганской провинции Нангархар из-за авиаударов и обстрелов сотни мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в палатках.

Люди говорят, что взрывы слышны всю ночь до утра.

[Вазирестан Шинварай, местный житель]:

«В Торкхаме начались бои. Люди были вынуждены бежать. Некоторые пришли сюда, в лагерь Лал-Пур, а некоторые отправились к родственникам. В Торкхаме продолжаются ожесточённые бои».

По данным афганских властей, в целом в приграничных районах покинули свои дома примерно 1500 семей.

Напряжённость между двумя соседними странами обострилась в феврале после трёх смертоносных террактов в Пакистане. Исламабад обвиняет в их подготовке пакистанских талибов. Он заявляет, что боевики скрываются в приграничных районах Афганистана, где с 2021 года власть удерживает «Талибан».

В ответ на терракты Пакистан нанёс авиаудары по афганской территории. По словам пакистанских властей, целью стали военные объекты пакистанских боевиков. 26 февраля Афганистан начал военную операцию против Пакистана. На следующий день пакистанское правительство объявило об открытой войне со своим соседом.

Афганские власти сообщили, что в результате боевых действий погибли 110 мирных жителей, включая 65 женщин и детей, более 120 человек получили ранения.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что доступ в пострадавшие районы в Афганистане ограничен. Это затрудняет независимую проверку данных о жертвах. Также нет возможности быстро доставлять гуманитарную помощь.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН]:

«Наши коллеги из гуманитарных организаций призывают все стороны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, обеспечивать быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ».

Ситуация в Афганистане обостряется ещё и тем, что за последние два года в страну вернулись более пяти миллионов беженцев. Это создаёт серьёзную нагрузку на местные службы, пограничную инфраструктуру и принимающие общины.

