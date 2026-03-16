Долину Смерти в Калифорнии украсили тысячи полевых цветов

Это место называют Долиной Смерти. Но сейчас здесь повсюду жизнь. Это национальный парк в Калифорнии. Впервые за последние десять лет в Долине Смерти наблюдается суперцветение.

[Дженнет Джурадо, рейнджер]:

«В этом году мы видим тысячи цветов, таких как “золото пустыни”. Они раскинулись жёлтым ковром. Также цветут пурпурные фацелии, меняющие оттенки склонов холмов. И это привлекает людей со всей страны, а также иностранных туристов. Они хотят увидеть пустыню во всей её красе».

Суперцветение началось после дождей, которые пришли сюда в конце прошлого года. Только в ноябре в Долине Смерти выпало 4,3 сантиметра осадков. Это почти годовая норма.

[Карен, туристка]:

«От этого красивого зрелища просто захватывает дух. Полевые цветы очень нежные. Я флорист, поэтому сфотографировала их, чтобы отправить своим друзьям-флористам».

[Чет, турист]:

«Я с семьёй приезжал сюда на весенние каникулы год назад. Здесь не было цветов, а сейчас просто изумительно. Даже не представлял, что здесь что-то может расти. Очень красиво».

[Марта, туристка]:

«Это великолепно. В прошлый раз, когда мы здесь были, всё было выжжено солнцем. Так что все эти растения просто восхитительны. Жёлтые цветы фантастические».

[Скотт Йоргенсон, турист]:

«Жизнь зарождается в мёртвой пустыне – вот чем уникально это место».

Долина Смерти – самый засушливый национальный парк в США. Под охраной государства это место находится с 1933 года. Несмотря на суровый климат, здесь растут кустарники и цветы, а также обитают животные, включая толсторогих баранов и койотов.