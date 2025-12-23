Велосипедист делает из выброшенных колёсных колпаков гигантские скульптуры

Это очаровательный персонаж, собака Снупи, высотой почти пять метров и шириной более шести. И сделан он..

Это очаровательный персонаж, собака Снупи, высотой почти пять метров и шириной более шести. И сделан он из колпаков от колёс.

Произведение уличного искусства создал житель американского города Балтимор Барнаби Уикхэм.

Он собирает потерянные колпаки уже два года. Делает это во время своих велосипедных прогулок. Нашёл уже более 700 штук.

[Барнаби Уикхэм, создатель произведений искусства]:

«В середине года я задумался, что же нам делать со всем этим? Тогда я подумал о создании какой-нибудь скульптуры. В прошлом году я сделал пару венков из множества колпаков от колёс, сотен колпаков. А в этом году мне захотелось чего-то другого. Я сделал Снупи, который стоит прямо перед домом, а также огромную рыбу».

Его необычное хобби привлекло внимание жителей района. Теперь многие сообщают ему, если видят потерянный или выброшенный колпак.

[Барнаби Уикхэм, создатель произведений искусства]:

«Люди узнали, что я этим занимаюсь, и им это понравилось, они стали присылать мне места, где видели колпаки. Они присылали мне метки на карте по СМС или иногда фотографии с указанием места на улице».

Барнаби говорит, что не просто убирает улицы. Он также по-новому посмотрел на Балтимор.

[Барнаби Уикхэм, создатель произведений искусства]:

«Все эти путешествия позволили мне побывать во многих местах, куда я бы иначе не попал. Я получаю сообщения, и они приводят меня туда, где я никогда раньше не был».

Впрочем, жена велосипедиста изначально была не в восторге от его хобби.

[Кейт Уикхэм, жена Барнаби]:

«Он никогда раньше не занимался искусством. Это просто произошло благодаря его велосипедным прогулкам и колпакам. И два года назад он просто сказал: «Я буду коллекционировать колпаки». А я подумала: «Серьёзно? И где мы их будем хранить?»».

Уикхэм держит свои находки в гараже и работает на лужайке перед домом.

Он использует перфорированный металл в качестве каркаса, скручивая его проволокой. Колпаки соединяет пластиковыми стяжками.

Говорит, что уже скоро превратит свои запасы в следующую гигантскую скульптуру.

