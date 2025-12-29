fb pixel
Более 5000 новых кристаллов вмонтировали в новогодний шар на Таймс-сквер

Последний кристалл прикрепили к новогоднему шару на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В этом году гигантское украшение носит..

Дата загрузки: 2025-12-30

Последний кристалл прикрепили к новогоднему шару на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В этом году гигантское украшение носит название «Шар созвездий». Впервые кристаллы для него сделала ирландская компания Waterford, которая выпускает изделия из хрусталя класса люкс.

[Бентли Хардвик, руководительница компании Waterford]:
«Дизайн отражает темы преемственности, единства и движения вперёд, а также позволяет нам начать празднование 250-летия нашей страны».

В шар вмонтированы 5280 хрустальных кристаллов и светодиодных пластин. Это почти вдвое больше, чем у предыдущего шара. Диаметр нового изделия – 3,8 метра, вес – более 5,5 тонны. Это самый большой новогодний шар за всю историю.

Шар времени появился на Таймс-сквер в 1907 году. Каждый год 31 декабря в 23 часа 59 минут он спускается по флагштоку и достигает нижней точки в полночь. Это символизирует наступление Нового года. Церемонию отменяли только дважды – во время Второй мировой войны.

