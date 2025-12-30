Наскальные рисунки каменного века: Малави привлекает туристов

Немногие туристы добираются до наскальных рисунков Чонгони в Малави – одного из самых отдалённых объектов Всемирного..

Немногие туристы добираются до наскальных рисунков Чонгони в Малави – одного из самых отдалённых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На холмах примерно в 85 километрах от столицы Лилонгве расположены 127 участков гранитных образований с древними изображениями. Это самая богатая концентрация наскального искусства в Центральной Африке.

В 2024 году Чонгони посетили менее двух тысяч человек. Небольшой туристический поток помогает сохранить аутентичность этого места, но одновременно делает его уязвимым и малоизвестным.

Наскальные рисунки относятся к двум культурным традициям. Красные изображения были созданы народом батва – охотниками-собирателями, населявшими регион с позднего каменного века. Белые рисунки принадлежат земледельческому народу чева, который пришёл сюда около 500 лет назад и использовал пещеры для ритуалов.

[Кристофер Самуэль, гид по наскальным рисункам]:

«Когда прибыли чева, они использовали пещеры, где жили батва. Чева недолго жили в пещерах, так как занимались земледелием. Но они использовали пещеры для обрядов инициации мальчиков и девочек, а также для хранения своих ритуальных масок».

Возраст красных рисунков остаётся предметом научных споров: одни учёные считают, что им примерно 10 тысяч лет. Другие – что не больше двух тысяч.

В последние годы власти и общественные организации активизировали меры по защите культурного памятника.

[Эверсон Нкайе, представитель Общества охраны природы]:

«Проект был в основном направлен на популяризацию наскальной живописи. Мы обучили гидов работе с туристами, а также использованию социальных сетей для публикации информации о своей деятельности».

Департамент музеев и памятников Малави также усилил охрану объектов, привлекая местных жителей и проводя разъяснительные кампании. Власти рассчитывают, что сохранение Чонгони поможет защитить культурное наследие и создать новые возможности для развития туризма.

