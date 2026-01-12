Трамп усиливает давление на Кубу и Иран

Президент США Дональд Трамп сделал серию заявлений по внешней политике, затронув отношения с Венесуэлой, Кубой и..

Президент США Дональд Трамп сделал серию заявлений по внешней политике, затронув отношения с Венесуэлой, Кубой и Ираном. Он выступил перед журналистами на борту президентского самолёта Air Force One.

Говоря о Венесуэле, Трамп заявил, что диалог с нынешним руководством страны развивается положительно. По его словам, Вашингтон и Каракас активно взаимодействуют, в том числе по вопросам поставок нефти в США. Он также исключил повторный удар по стране.

[Дональд Трамп, президент США]:

«С Венесуэлой всё действительно складывается хорошо. Мы очень хорошо работаем с руководством, и посмотрим, к чему это приведёт».

Трамп также усилил давление на Кубу. Он заявил, что прекратит поставки венесуэльской нефти на остров, а также остановит финансовую поддержку Гаваны со стороны Каракаса. Кроме того, он предложил кубинским властям пойти на соглашение с Вашингтоном.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Куба выглядит так, будто вот-вот рухнет. Я не знаю, сможет ли она продержаться».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Власти Кубы отвергли эти заявления. Президент страны Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Гавана не признаёт за США права диктовать ей условия и настаивает на своём суверенитете.

Отдельно Трамп прокомментировал ситуацию в Иране, где продолжаются массовые антиправительственные протесты. По его словам, администрация США рассматривает различные варианты реагирования на подавления протестов, включая жёсткие меры, и внимательно следит за действиями иранских властей и силовиков.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы относимся к этому очень серьёзно. Военные этим занимаются, и мы рассматриваем очень жёсткие варианты. Мы примем решение».

Трамп также заявил о возможных контактах с Илоном Маском для восстановления доступа к интернету в Иране, где власти ввели масштабные ограничения на фоне протестов.

Короткая ссылка на эту страницу: