Болгария стала 21-й страной еврозоны

Болгария стала 21-й страной, вошедшей в зону евро. В новогоднюю ночь болгарский лев ушёл в прошлое. В Софии сотни людей собрались у Центрального банка Болгарии, чтобы поприветствовать историческое событие.

На фасаде здания появилась видеоинсталляция с изображением монет евро и флага Евросоюза.

Мнения жителей Болгарии по поводу перемен разделились.

[житель Софии]:

«Я поддерживаю вступление (в еврозону). Это последний этап нашей интеграции в Европейский Союз. Думаю, ЕС дал нам очень много за эти годы, поэтому считаю это хорошим шагом».

[жительница Софии]:

«Мы строили социализм-коммунизм, но я считаю, что это не удалось. Еврозона – вот место, которому мы принадлежим».

[жительница Софии]:

«Мы в Европейском союзе с 2007 года, поэтому принятие евро в качестве нашей валюты было неизбежным, но надо было провести референдум. А нас никто не спросил».

Окончательное решение о присоединении Болгарии к зоне евро было принято в июле прошлого года. При этом примерно половина избирателей была против этого шага.

Теперь число европейцев, использующих евро, превысит 350 миллионов. Предыдущей страной, присоединившейся к единой валютной группе, была Хорватия в 2023 году.

Сейчас не используют евро шесть стран Евросоюза – Венгрия, Польша, Дания, Швеция, Румыния и Чехия.

