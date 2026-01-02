Болгария стала 21-й страной еврозоны

Болгария стала 21-й страной, вошедшей в зону евро. В новогоднюю ночь болгарский лев ушёл в прошлое...
Дата загрузки: 2026-01-02
Болгария стала 21-й страной, вошедшей в зону евро. В новогоднюю ночь болгарский лев ушёл в прошлое. В Софии сотни людей собрались у Центрального банка Болгарии, чтобы поприветствовать историческое событие.
На фасаде здания появилась видеоинсталляция с изображением монет евро и флага Евросоюза.
Мнения жителей Болгарии по поводу перемен разделились.
[житель Софии]:
«Я поддерживаю вступление (в еврозону). Это последний этап нашей интеграции в Европейский Союз. Думаю, ЕС дал нам очень много за эти годы, поэтому считаю это хорошим шагом».
[жительница Софии]:
«Мы строили социализм-коммунизм, но я считаю, что это не удалось. Еврозона – вот место, которому мы принадлежим».
[жительница Софии]:
«Мы в Европейском союзе с 2007 года, поэтому принятие евро в качестве нашей валюты было неизбежным, но надо было провести референдум. А нас никто не спросил».
Окончательное решение о присоединении Болгарии к зоне евро было принято в июле прошлого года. При этом примерно половина избирателей была против этого шага.
Теперь число европейцев, использующих евро, превысит 350 миллионов. Предыдущей страной, присоединившейся к единой валютной группе, была Хорватия в 2023 году.
Сейчас не используют евро шесть стран Евросоюза – Венгрия, Польша, Дания, Швеция, Румыния и Чехия.
Короткая ссылка на эту страницу: