Собаки могут подслушивать и запоминать названия новых предметов

Учёные выяснили, что некоторые собаки способны усваивать значения слов, просто слушая разговоры людей – без тренировок, команд и поощрений. К такому выводу пришла группа исследователей Будапештского университета имени Лоранда Этвёша.

Речь идёт о редкой группе одарённых собак, которые ранее уже демонстрировали способность запоминать названия десятков и даже сотен предметов. В новом исследовании специалисты решили проверить, могут ли такие животные осваивать новые слова пассивно: наблюдая и прислушиваясь к общению людей между собой.

В ходе эксперимента владельцы обсуждали с другим человеком новую игрушку, пока собака находилась рядом. Животному не давали команд, не обращались к нему напрямую и не предлагали вознаграждений. Затем игрушки убирали в другую комнату, а хозяин, не видя предметов, просил собаку принести один из них по названию.

Семь из десяти собак правильно выбрали нужную игрушку, что, по мнению учёных, говорит о способности не только слышать слова, но и связывать их со значением.

[Шани Дрор, ведущий автор исследования]:

«Это первый случай, когда мы наблюдаем конкретную группу собак, которые действительно способны усваивать названия, просто подслушивая взаимодействие людей».

Во второй части исследования задачу усложнили. Собакам показывали игрушку лишь на короткое время, затем убирали её из поля зрения, и только после этого хозяин произносил название предмета, обращаясь к другому человеку. Некоторые животные смогли правильно определить игрушку и в этом случае.

[Шани Дрор, ведущий автор исследования]:

«Они смогли выучить названия игрушек. И не только это. Они одинаково хорошо справлялись в ситуации, когда просто подслушивали разговор».

Учёные подчёркивают, что такие способности характерны лишь для небольшого числа собак. Большинство домашних животных по-прежнему усваивают слова только в процессе обучения.

Однако результаты исследования расширяют представления о возможностях мышления животных и показывают, что в отдельных случаях собаки способны воспринимать человеческую речь гораздо глубже, чем считалось ранее.

