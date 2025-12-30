fb pixel
В Калькутте пытаются сохранить старинную трамвайную систему

Дата загрузки: 2025-12-31

На протяжении десятилетий культовые калькуттские трамваи были живым свидетельством колониального прошлого индийского города. Теперь же их становится всё меньше, а вскоре, может быть, и вовсе не останется.

В прошлом году министерство транспорта Западной Бенгалии объявило о планах вывести из эксплуатации трамвайную систему – старейшую в Азии и последнюю в Индии. Ведомство сослалось на то, что трамваи мешают дорожному движению.

При этом власти предложили сохранить короткий исторический маршрут. Однако в обществе всё равно возникло недовольство. Защитники культурного наследия обратились в суд.

[Дип Дас, житель Калькутты]:
«Для меня очень важно видеть трамваи каждый день. Если они исчезнут, это будет подобно тому, как будто я утратил часть себя».

В 1873 году в Калькутте появились конные трамваи, а в 1902-м по городу начали курсировать электрические. В 70-х годах насчитывалось более 50 маршрутов. К 2015 году их количество сократилось до 25, а сейчас осталось только два.

[Баччу Сидда, кондуктор]:
«Я видел много изменений. Когда только пришёл сюда работать в 90-х годах, в Калькутте курсировало 340 трамваев. Постепенно их становилось меньше».

Проезд стоит семь рупий – это восемь центов США. Ходят трамваи медленно. Ездят на них в основном те, кто готов пожертвовать временем ради ностальгии.

Сейчас дело о трамваях рассматривает суд Калькутты. Он сформировал консультативный комитет, который изучает способы восстановления и поддержания трамвайного сообщения в городе.

