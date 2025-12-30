В Калькутте пытаются сохранить старинную трамвайную систему

На протяжении десятилетий культовые калькуттские трамваи были живым свидетельством колониального прошлого индийского города. Теперь же их..
На протяжении десятилетий культовые калькуттские трамваи были живым свидетельством колониального прошлого индийского города. Теперь же их становится всё меньше, а вскоре, может быть, и вовсе не останется.
В прошлом году министерство транспорта Западной Бенгалии объявило о планах вывести из эксплуатации трамвайную систему – старейшую в Азии и последнюю в Индии. Ведомство сослалось на то, что трамваи мешают дорожному движению.
При этом власти предложили сохранить короткий исторический маршрут. Однако в обществе всё равно возникло недовольство. Защитники культурного наследия обратились в суд.
[Дип Дас, житель Калькутты]:
«Для меня очень важно видеть трамваи каждый день. Если они исчезнут, это будет подобно тому, как будто я утратил часть себя».
В 1873 году в Калькутте появились конные трамваи, а в 1902-м по городу начали курсировать электрические. В 70-х годах насчитывалось более 50 маршрутов. К 2015 году их количество сократилось до 25, а сейчас осталось только два.
[Баччу Сидда, кондуктор]:
«Я видел много изменений. Когда только пришёл сюда работать в 90-х годах, в Калькутте курсировало 340 трамваев. Постепенно их становилось меньше».
Проезд стоит семь рупий – это восемь центов США. Ходят трамваи медленно. Ездят на них в основном те, кто готов пожертвовать временем ради ностальгии.
Сейчас дело о трамваях рассматривает суд Калькутты. Он сформировал консультативный комитет, который изучает способы восстановления и поддержания трамвайного сообщения в городе.
