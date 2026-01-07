fb pixel
Сотни туристов, включая российских, застряли на отдалённом йеменском острове Сокотра

Это отдаленный йеменский остров Сокотра, где в настоящее время застряли около 600 туристов, включая десятки российских...

Дата загрузки: 2026-01-08

Это отдаленный йеменский остров Сокотра, где в настоящее время застряли около 600 туристов, включая десятки российских.

Полёты сюда и отсюда приостановили из-за противоречий между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, которые поддерживают противоборствующие группировки в гражданской войне в Йемене.

Воздушное пространство и работа местного аэропорта были фактически заблокированы, регулярные рейсы не выполняются.

Долгое время на Сокотру можно было добраться по воздуху из Объединённых Арабских Эмиратов, которые поддерживали местный сепаратистский орган – Совет переходного юга, контролировавший остров и аэропорт. Эти рейсы обеспечивали регулярный туризм на архипелаг.

Однако в последние недели на материковой части Йемена усилилось противостояние между Саудовской Аравией и ОАЭ. В конце декабря Эмираты вывели свои войска из Йемена и дистанцировали своё влияние, фактически прекратив прямое управление аэропортом Сокотры.

Итальянская туристка Тициана говорит, что Сокотра прекрасно подходит для недельного отпуска, но ей пора домой.

[Тициана Казонато, туристка из Италии]:

«Если задержка на день или два, то это не страшно. Но сейчас это становится проблемой для всех нас, потому что нам нужно возвращаться на работу».

Остров Сокотра находится примерно в 380 километрах от Йемена в Аденском заливе. Здесь туристов ждут волшебные пляжи и уникальная флора.

Около третьей части всех растений острова – эндемики. Среди них драконово дерево, а также редкие виды бутылочных деревьев.

Тем временем российское посольство в Йемене сообщило, что собирает данные о застрявших на Сокотре туристах и прорабатывает варианты их возвращения. По последней информации, авиационный рейс может быть организован через Саудовскую Аравию с посадкой в Джидде.

