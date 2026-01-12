Эфиопия начала строить крупнейший аэропорт Африки стоимостью $12,5 млрд

В Эфиопии состоялась церемония закладки первого камня в фундамент международного мега-аэропорта Бишофту – крупнейшего в Африке...

В Эфиопии состоялась церемония закладки первого камня в фундамент международного мега-аэропорта Бишофту – крупнейшего в Африке. Стоимость проекта оценивают в 12,5 миллиарда долларов.

Он будет расположен примерно в 40 километрах к юго-востоку от столицы Аддис-Абебы и включит четыре взлётно-посадочные полосы. Начальная годовая пропускная способность составит 60 миллионов пассажиров. Потом планируют увеличить её до 110 миллионов.

Генеральный директор Ethiopian Airlines говорит, что уже привлекают средства.

[Месфин Тасев, гендиректор Ethiopian Airlines]:

«Мы представили технико-экономическое обоснование проекта потенциальным инвесторам, и многие из них выразили заинтересованность в участии и начали комплексную проверку. Уже собрано около 6 миллиардов долларов, но мы ожидаем, что эта сумма увеличится».

Инвестиции поступят из нескольких стран.

[Авраам Тесфайе, представитель Ethiopian Airlines]:

«В проекте участвовали различные инвесторы с Ближнего Востока, из Китая, Европы и США. Мы объединим все эти средства в один общий фонд и будем использовать их оттуда».

При этом, чтобы выделить землю под строительство, пришлось переселить много фермеров. Некоторые говорят, что им пока не удалось найти другой работы.

[Айеле Индале, переселённый фермер]:

«При нынешних высоких ценах на жизнь в бедственном положении находится молодёжь. Нашим родителям дали дома, а молодёжь ничего не получила. Аренда жилья очень дорогая, найти работу тоже сложно, потому что одни образованы, а другие нет».

Правительство заявляет, что аэропорт создаст тысячи рабочих мест и повысит роль Эфиопии в мировой торговле и транспортной инфраструктуре. Впрочем, критики предупреждают о социальных и экологических издержках.

