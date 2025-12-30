Знаменитая французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

Французская икона кино Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом в воскресенье сообщила..

Французская икона кино Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом в воскресенье сообщила её благотворительная организация.

Во Франции её часто называли просто «БэБэ». В последние годы жизни актриса занималась защитой животных и придерживалась правых политических идей.

Она прославилась в 21 год благодаря фильму «И сотворил Бог женщину» 1956 года, который снял её муж Роже Вадим. В нём она, танцуя босиком, излучала магнетизм, который редко встречался ранее в мейнстримном кино.

Ее свободолюбивая героиня стала воплощением раскрепощённой женственности, ознаменовав разрыв со скромными героинями прошлого.

Родившись в Париже в 1934 году, Бардо выросла в семье среднего класса.

Она описывала себя как застенчивого, неуверенного в себе ребёнка в очках и с растрёпанными волосами.

Но в 15 лет она украсила обложку журнала Elle, положив начало модельной карьере, которая вскоре привела её в кино.

В конце 60-х годов позировала для бюста Марианны – олицетворения Французской Республики.

Однако Бардо говорила о том, что является пленницей собственной славы. В своём последнем из 42 фильмов она снялась в 1973 году.

После этого посвятила себя защите прав животных, основав фонд.

В последние годы жизни Бардо жила одна в Сен-Тропе, в окружении множества кошек, собак и лошадей.

К стенам её дома поклонники несут цветы.

[поклонница Брижит Бардо]:

«Невозможно восполнить то, что она делала для животных и для женщин, всё, что она олицетворяла. Мы должны научиться жить так же».

[поклонница Брижит Бардо]:

«Она была прекрасной женщиной, мне кажется, самой красивой женщиной. Она олицетворяет свободу женщин, свободу самовыражения. Её карьера закончилась давно, но, спустя 50 лет, она всё ещё икона».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна скорбит по «легенде века», которая олицетворяла жизнь, полную свободы.

