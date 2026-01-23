Фестиваль света Lilu озарил улицы старого города швейцарского Люцерна

Средневековый старый город швейцарского Люцерна превратился в сияющую зимнюю сказку. Здесь седьмой ежегодный фестиваль света Lilu..

Средневековый старый город швейцарского Люцерна превратился в сияющую зимнюю сказку. Здесь седьмой ежегодный фестиваль света Lilu освещает улицы, площади и набережные.

Фестиваль привлекает художников со всей Европы, которые сочетают вдохновение и технологии и превращают город в одно из самых живописных зимних мест Швейцарии.

Это планета «Венера». Она излучает тёплый свет и показывает одну из ближайших соседок Земли в мельчайших деталях.

Также световые шоу показывают на стенах Центральной и Университетской библиотек Люцерна.

Вдоль реки Ройс, которая разделяет старый город на две части, светом залита местная церковь. Внутри всё пространство также погружено в динамичные визуальные эффекты.

[Андре Булли, сотрудник Управления туризма Люцерна]:

«Это самый большой фестиваль света в Швейцарии, который ежегодно посещают около 150 000 человек. Таким образом, каждый день в городе бывает около 15 000 человек, а это очень много. Мы продаём более 80 000 билетов на световое шоу здесь, в иезуитской церкви, и за весь фестиваль в церкви проходит более 70 световых шоу».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Фестиваль света Lilu впервые прошёл в 2019 году как инициатива местных отелей и Управления туризма. Целью было оживить зимний сезон и привлечь туристов. С тех пор он стал ежегодным и эволюционировал от простых инсталляций к масштабным шоу с международными художниками, концертами и интерактивными элементами.

В 2026 году основной упор сделали на темы космоса и природы.

По данным организаторов, фестиваль охватил 24 локации в старом городе и на озёрной набережной. Бюджет мероприятия превысил полтора миллиона швейцарских франков с акцентом на экологичные LED-технологии, снижающие энергопотребление на 20% по сравнению с прошлым годом.

Короткая ссылка на эту страницу: