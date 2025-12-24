В Дубае сверкают рождественские огни и сияют наряженные ёлки

Знаковые достопримечательности Дубая засверкали ещё ярче в рождественский сезон. В тематическом парке «Всемирная деревня» поставили украшенную ёлку, повсюду мерцают огни, а гостей встречает Санта-Клаус.

[Анджелина, жительница Дубая]:

«Бывая в разных местах, я вижу, что здесь по-настоящему отмечают Рождество, и мне это очень нравится. Это прекрасный способ распространять доброту и радость рождественского праздника».

[Леви, турист]:

«Здесь, правда, рождественская атмосфера, потому что всё украшено огнями, а на той большой ёлке развешены подарки и очень красивые украшения. Это замечательно. В Дубае вкладывают много усилий в подготовку к Рождеству».