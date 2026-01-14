В Грузии сжигают декоративные ёлки чичилаки, чтобы начать новый год с новыми надеждами

В большинстве стран мира на Рождество и Новый год ставят наряженную ёлку. А в Грузии её..
В большинстве стран мира на Рождество и Новый год ставят наряженную ёлку. А в Грузии её заменяет чичилаки. Причём декоративное украшение после праздников сжигают.
[Натия Геденидзе, жительница Грузии]:
«Это грузинская рождественская ёлка, с которой мы отмечали Новый год. Теперь, когда новогодние торжества закончились, мы сжигаем и выбрасываем всё старое и встречаем новый год с новыми надеждами».
Чичилаки делают из прямой ветки орехового дерева. Её обстругивают с одного конца, а на другом остаётся стружка. Она напоминает бороду святого Василия Великого. Для грузин он аналог Санта-Клауса.
[Зура Шеварднадзе, владелец магазина]:
«Все грузины, особенно в Западной Грузии, считают, что без чичилаки настоящий Новый год не наступит. В моей семье всегда следовали традиции – Нового года без чичилаки не было. Эта белая стружка ассоциируются с чистотой, свежестью, прозрачностью и большой надеждой на будущее».
Больше всего чичилаки популярны в Западной Грузии, но продают это новогоднее украшение по всей стране. Оно должно простоять дома весь год. А потом его сжигают и ставят новое.
