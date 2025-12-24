Власти Нового Южного Уэльса намерены ужесточить законы об оружии и протестах. Это связано с недавним терактом..

В Австралии ужесточат законы об оружии и протестах после теракта на пляже Бонди

Власти Нового Южного Уэльса намерены ужесточить законы об оружии и протестах. Это связано с недавним терактом в Сиднее, когда отец и сын устроили стрельбу на пляже Бонди во время еврейского праздника Ханука. Погибли 15 человек, более 40 получили ранения.

Нижняя палата парламента штата уже одобрила законопроект. На следующей неделе пройдёт голосование в верхней палате.

[Крис Миннc, премьер-министр Нового Южного Уэльса]:

«Осталось сделать один шаг, и это будет чёткий сигнал и явный прогресс в обеспечении безопасности жителей Нового Южного Уэльса, будь то регулирование оборота оружия в штате или протесты. Будут внесены изменения в порядок проведения протестов, чтобы снизить накал страстей в Сиднее и признать, что в некоторых случаях слова приводят к действиям».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Новые меры запретят демонстрацию террористической символики в общественных местах и ограничат протесты.

Активистские группы намерены оспорить закон.

[активист]:

«Мы собрались здесь как широкая коалиция, чтобы объединиться и объявить о начале конституционного оспаривания антидемократических законов Криса Миннса, направленных против протестов».

Между тем премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что власти займутся контролем над оружием и будут устранять проблему разжигания ненависти.

Правящее левоцентристское правительство хочет ограничить количество огнестрельного оружия для большинства граждан четырьмя единицами на одну лицензию. Фермерам разрешат держать до десяти единиц оружия.

Австралия значительно ужесточила законы об оружии после стрельбы 1996 года, в результате которой погибли 35 человек. Но с тех пор число владельцев оружия увеличилось.

По данным полиции, более 70 человек в Новом Южном Уэльсе держат более 100 единиц оружия каждый.

Короткая ссылка на эту страницу: