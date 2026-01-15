Вместо опасного ныряния – фермы: как в ОАЭ сохраняют традицию жемчужного промысла

Жемчужный промысел – многовековая традиция эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Жемчуг добывают в Персидском заливе и сейчас...

Жемчужный промысел – многовековая традиция эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Жемчуг добывают в Персидском заливе и сейчас. Но более популярны фермы по выращиванию культивированного жемчуга. Одна из них – «Суваиди».

Здесь проводят экскурсии для туристов, чтобы познакомить их с жемчужным промыслом.

[Мухаммад Таки аль-Дин, экскурсовод]:

«Природный жемчуг образуется естественным образом в раковине моллюска, когда внутрь попадает инородный предмет. Это может быть что угодно – паразиты, песок или камушек. А в производстве культивированного жемчуга мы используем трансплантат».

Трансплантат представляет собой перламутровый шарик, сделанный из раковины моллюска. Вокруг такой бусины постепенно образуется жемчужина.

Природный жемчуг стоит очень дорого. Для его добычи надо нырять на глубину 30-50 метров. При этом качественные жемчужины попадаются редко.

Раньше на территории современных ОАЭ многие жили за счёт добычи жемчуга. Потом отрасль пришла в упадок. Причиной стало то, что в конце XIX века японец Микимото Кокити изобрёл способ выращивания культивированных жемчужин.

Теперь на мировом ювелирном рынке используется именно такой жемчуг. Он может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от размера, формы и блеска. А цена природного жемчуга может превышать и сто тысяч долларов.

