Кости древнего крокодила восполнили пробел в истории существования жив

Египетские палеонтологи изучают окаменелости древнего морского крокодила, который жил примерно 80 миллионов лет назад. Он принадлежит надотряду крокодиломорфов из семейства дирозавридов. Новый вид получил название Wadisuchus Kassabi («Вадисухус Кассаби»). Кости обнаружили в Западной пустыне Египта.

Открытие заполнило пробел в летописи окаменелостей Северной Африки. Вадисухусы жили в кампанско-маастрихтский период, то есть в последние 20 миллионов лет существования динозавров.

[Белам Салем, исследователь]:

«Долгое время было неизвестно, какие именно существа там обитали, но, когда начались экспедиции профессора Хешама Саллама при поддержке Университета Мансуры, появились новые сведения».

Найденные окаменелости включают два неполных черепа и два фрагмента морды. Всё это принадлежит четырём особям разных возрастов.

Вадисухусы вырастали в длину до четырёх метров. У них была очень длинная морда и острые зубы. Рептилии охотились на рыбу и черепах. По особенностям строения морды учёные определили, что морские крокодилы появились 87-83 миллиона лет назад, а не 72-66 миллионов, как считали раньше.

Находка также поможет понять, как некоторые животные адаптировались во время глобальных катастроф.

