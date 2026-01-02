Фестиваль соколиной охоты в Саудовской Аравии объединяет традиции и спорт

Ловля добычи с помощью хищных птиц когда-то была необходима для выживания кочевников в пустыне. Но и..

Ловля добычи с помощью хищных птиц когда-то была необходима для выживания кочевников в пустыне. Но и сейчас в арабских странах соколиная охота остаётся ценной традицией. В Саудовской Аравии каждый год проходит крупный международный фестиваль, на который съезжаются сокольники из разных стран.

[участник фестиваля]:

«Соколиная охота – это древнее наследие, которое передалось нам от предков. Они разводили птиц и охотились с ними на дроф, а также занимались многими другими видами деятельности, связанными с охотой».

В этом году призовой фонд фестиваля составил десять миллионов долларов США. Птицы соревнуются в шести категориях, разделённых на 139 раундов. Молодые и взрослые пернатые состязаются отдельно.

Когда птицы соревнуются в скорости преследовании добычи, результаты определяют с помощью высоких технологий. Такие же используют во время гонок «Формула-1».

Перед состязаниями птицам дают время на акклиматизацию.

[участник фестиваля]:

«У нас есть площадка для пребывания на солнце, где птицу постепенно перемещают из темноты на свет. Мы снимаем капюшон, чтобы сокол мог осмотреть окрестности и подготовиться. Птица была в капюшоне с предыдущего дня, поэтому, выходя на старт, она немного медлительна, пока не привыкнет. Это как разминка для футболиста перед матчем».

Хищные птицы также участвуют в конкурсе красоты.

Фестиваль длится две с половиной недели. В этот раз он завершится 11 января.

