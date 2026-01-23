В пещере в Индонезии нашли древнейшее наскальное изображение в мире

Древнейшее наскальное изображение

о. Сулавеси, Индонезия

Эти отпечатки рук – самое древнее наскальное изображение, найденное исследователями. Его сделали древние люди, как минимум, 67 800 лет назад. Отпечатки бежевого цвета находятся в пещере на индонезийском острове Сулавеси.

[Женевьев фон Петцингер, палеоантрополог]:

«Таким образом, сейчас это официально самое древнее известное наскальное изображение в мире, что просто здорово».

По мнению учёных, на острове процветало древнее художественное искусство. Люди окрашивали руки пигментом, а потом прикладывали их к стенам. На некоторых отпечатках даже подкорректированы кончики пальцев. Их сделали более заострёнными.

Чтобы определить возраст рисунков, исследователи датировали минеральные образования на поверхности изображений.

В том же районе были найдены и другие наскальные рисунки, но они намного моложе. Их возраст – 4000 лет.

Исследователи надеются найти на близлежащих островах ещё больше древних изображений, которые могут оказаться старше отпечатков рук.

[Женевьев фон Петцингер, палеоантрополог]:

«В число замечательных фактов в новой научной статье входит то, что там чётко указано, что этот регион мало изучен. И, вероятно, там ещё много древних рисунков, которые предстоит найти».

Будущие исследования помогут учёным понять, как древнее художественное искусство распространилось по всему миру.

