Трамп представил достижения своей администрации за первый год

Дональд Трамп отметил первую годовщину своего возвращения на пост президента США, представив 365 достижений своей администрации. Толстую пачку бумаги с перечислением всех заслуг его правительства он показал во время пресс-брифинга в Белом доме.

По его словам, у администрации больше достижений за первый год, чем у любой другой в современной истории. Трамп упомянул военные действия, укрепление границ, экономический рост и внешнюю политику.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я мог бы стоять здесь и читать её целую неделю, и мы бы не закончили. Но мы сделали гораздо больше, чем любая другая администрация, с точки зрения военной мощи, с точки зрения прекращения войн, с точки зрения завершения войн».

Трамп также заявил, что на этой неделе на экономическом форуме в Давосе у него запланировано много встреч по Гренландии. По его словам, США и НАТО придут к соглашению о будущем острова, которое удовлетворит обе стороны.

Ранее в тот же день Трамп заявил, что «нет пути назад» в его стремлении контролировать Гренландию, не исключив возможности захвата арктического острова силой.

[Дональд Трамп, президент США]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Я думаю, что мы найдём решение, которое устроит и НАТО, и нас. Но оно необходимо нам в целях безопасности».

Трамп также заявил, что хорошо ладит с лидерами Франции и Великобритании, но не будет присутствовать на встрече стран «Большой семёрки» в Париже. Его комментарии прозвучали на фоне напряжённости в отношениях с европейскими странами из-за стремления США получить контроль над Гренландией.

К слову, самолёт Air Force One, который должен был доставить Трампа на форум в Давосе, вечером 20 января был вынужден вернуться на объединённую базу Эндрюс. Это произошло после того, как экипаж обнаружил «незначительную проблему с электрикой» вскоре после взлёта. В итоге Трамп отправился на форум на другом самолёте.

Короткая ссылка на эту страницу: