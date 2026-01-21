fb pixel
Телеканал NTD

Трамп представил достижения своей администрации за первый год

Трамп представил достижения своей администрации за первый год

Дональд Трамп отметил первую годовщину своего возвращения на пост президента США, представив 365 достижений своей администрации...

Дата загрузки: 2026-01-21

Трамп представил достижения своей администрации за первый год

Дональд Трамп отметил первую годовщину своего возвращения на пост президента США, представив 365 достижений своей администрации. Толстую пачку бумаги с перечислением всех заслуг его правительства он показал во время пресс-брифинга в Белом доме.

По его словам, у администрации больше достижений за первый год, чем у любой другой в современной истории. Трамп упомянул военные действия, укрепление границ, экономический рост и внешнюю политику.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Я мог бы стоять здесь и читать её целую неделю, и мы бы не закончили. Но мы сделали гораздо больше, чем любая другая администрация, с точки зрения военной мощи, с точки зрения прекращения войн, с точки зрения завершения войн».

Трамп также заявил, что на этой неделе на экономическом форуме в Давосе у него запланировано много встреч по Гренландии. По его словам, США и НАТО придут к соглашению о будущем острова, которое удовлетворит обе стороны.

Ранее в тот же день Трамп заявил, что «нет пути назад» в его стремлении контролировать Гренландию, не исключив возможности захвата арктического острова силой.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я думаю, что мы найдём решение, которое устроит и НАТО, и нас. Но оно необходимо нам в целях безопасности».

Трамп также заявил, что хорошо ладит с лидерами Франции и Великобритании, но не будет присутствовать на встрече стран «Большой семёрки» в Париже. Его комментарии прозвучали на фоне напряжённости в отношениях с европейскими странами из-за стремления США получить контроль над Гренландией.

К слову, самолёт Air Force One, который должен был доставить Трампа на форум в Давосе, вечером 20 января был вынужден вернуться на объединённую базу Эндрюс. Это произошло после того, как экипаж обнаружил «незначительную проблему с электрикой» вскоре после взлёта. В итоге Трамп отправился на форум на другом самолёте.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...