Бывшего премьера Малайзии приговорили ещё к 15 годам тюрьмы

Дополнительные 15 лет тюрьмы дали экс-премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку. Суд признал его виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег в рамках дела о крупных хищениях из государственного инвестиционного фонда.

Разаку также предписали выплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов. Если его не выплатить, то заключение могут продлить ещё на несколько лет. Адвокат экс-премьера заявил, что подаст апелляцию.

Это уже второй судебный процесс для Наджиба Разака, связанный с коррупцией. Первое дело также касалось хищений денег из того же фонда. Политик основал его вскоре после вступление в должность премьер-министра в 2009 году. Он занимал этот пост до 2018 года.

Новый глава правительства распорядился расследовать мошеннические схемы с фондом. Малайзийские и американские следователи утверждают, что было украдено не менее 4,5 миллиарда долларов. Более миллиарда, предположительно, попали на счета Разака. Тот всё отрицал и заявлял, что его ввели в заблуждение недобросовестные финансисты во главе с Джо Лоу, который сейчас находится в бегах.

В июле 2020 года Разака признали виновным и приговорили к 12 годам тюрьмы. Отбывать наказание он начал в 2022-м. В 24-м ему сократили срок вдвое. Экс-премьер должен был выйти на свободу в августе 28-го.

Недавно другой суд отклонил ходатайство Разака о домашнем аресте во время отбывания тюремного срока.

Короткая ссылка на эту страницу: