Чума собак стала причиной смерти более 70 тигров в заповеднике «Тигровое королевство» в тайской провинции Чиангмай...

Власти Таиланда исключают версию о птичьем гриппе после смерти 72 тигров в заповеднике

Чума собак стала причиной смерти более 70 тигров в заповеднике «Тигровое королевство» в тайской провинции Чиангмай. Об этом сообщили власти Таиланда. Изначально предполагали, что хищники могли заразиться птичьим гриппом, поскольку их кормят сырой курицей.

[Амин Майусох, замминистра сельского хозяйства]:

«Министерство сельского хозяйства и кооперативов через Департамент животноводства получило результаты лабораторных исследований, которые подтверждают отсутствие птичьего гриппа среди тигров и в клетках для кур».

По данным тайских СМИ, с 8 по 19 февраля на двух территориях заповедника умерли 72 тигра. Это побудило власти начать расследование. В ходе анализов был обнаружен вирус чумы собаки в тканях всех органов умерших животных.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Сомчуан Ратанамунгкланон, директор Департамента животноводства]:

«Как правило, у диких животных при заболевании симптомы проявляются на очень поздних стадиях. Мы не можем заметить болезнь, пока не станет слишком поздно для лечения, поэтому многие тигры погибли».

Также специалисты с помощью ПЦР-тестов выявили следы микоплазменных бактерий в лёгких тигров.

Объекты, где содержали умерших хищников, закрыли на две недели для дезинфекции вольеров. За живыми тиграми сейчас наблюдают сотрудники Департамента животноводства.

Власти заявили, что туши утилизированы надлежащим образом, чтобы предотвратить эпидемию, а также риск их использования в незаконной торговле.

Короткая ссылка на эту страницу: