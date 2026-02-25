Учёные обнаружили у слонов супер-усы, подобные тем, что есть и кошек и крыс. Ими покрыты кончики..

У слонов есть супер-усы, как у кошек

Учёные обнаружили у слонов супер-усы, подобные тем, что есть и кошек и крыс.

Ими покрыты кончики хоботов, обеспечивая осязание. С их помощью слоны могут находить и поднимать мельчайшие предметы.

Группа немецких исследователей изучает слонов, чтобы выяснить, можно ли использовать тактильные ощущения в науке при создании робототехники.

Они обнаружили, что супер-усы помогают слонам добывать и съедать сотни килограммов пищи каждый день, не повреждая ценных волосков, которые не отрастают, если их сломать.

[Эндрю Шульц, биомеханик]:

«Последние 20-25 лет исследователи изучали различные типы строения животных и пытались понять, как с таким сложным органом, как слоновий хобот, они могут двигать всеми этими мышцами и фактически ощущать окружающую среду».

[Майкл Брехт, нейробиолог]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Это невероятно сильные животные. Но, с другой стороны, для них очень важна и тонкая манипуляция. Они способны на очень деликатные действия».

Ученые измеряли, насколько легко слон может поднять чипс, едва заметный на весах.

[Эндрю Шульц, биомеханик]:

«Слон может съесть рождественскую ёлку за два укуса, а затем поднять что-то такое хрупкое, как кукурузный чипс. Это одна из вещей, которая действительно начала завораживать многих робототехников, потому что во многих созданных человеком механизмах есть слабые места».

Исследователи надеются, что их открытия могут открыть путь к разработке датчиков, которые будут предоставлять роботам точную информацию об окружающей среде, наделяя их осязанием, как у слонов.

Короткая ссылка на эту страницу: