Британское правительство одобрило строительство мега-посольства Китая в Лондоне

Великобритания одобрила план Китая по строительству нового мега-посольства в Лондоне. Оно станет крупнейшим дипломатическим представительством КНР в Европе. Площадь территории превысит 5,5 гектара. Здание будет находиться рядом с Лондонским Тауэром.

При этом многие годы политики, активисты и диссиденты выступали против строительства. Они опасаются, что посольство может стать шпионской базой Пекина. Так, под территорией, где построят здание, проходят оптоволоконные кабели, которые используют финансовые компании. Физический доступ к ним можно будет использовать для перехвата, считывания данных и установки устройств.

Во вторник в парламенте министр по вопросам безопасности Великобритании Дэн Джарвис признал, что Китай представляет угрозу национальной безопасности, но сказал, что риски от нового посольства будут минимальными.

[Дэн Джарвис, министр безопасности Великобритании]:

«Мы приняли меры по повышению устойчивости кабелей в этом районе и по защите конфиденциальных данных. Я уверен, что все риски надлежащим образом минимизируются».

За последнее десятилетие Великобритания несколько раз меняла свою позицию по отношению к Пекину: от его крупнейшего сторонника в Европе до одного из его самых яростных критиков. Теперь Лондон снова пытается наладить отношения.

Одобрение строительства нового посольства произошло перед ожидаемым визитом премьер-министра Кира Стармера в Китай в этом месяце.

Между тем, гонконгские и китайские диссиденты, живущие в Великобритании, продолжают выступать против планов строительства.

[активистка]:

«На этом месте разместятся ещё сотни китайских госслужащих. Мы знаем, что это значит: больше вмешательства, больше операций по оказанию влияния и больше запугивания таких людей, как я».

Местные жители обещают продолжать борьбу в судах.

[местный житель]:

«Это была долгая борьба Давида и Голиафа. Теперь есть только один способ остановить это – апелляция».

Консервативная партия Великобритании назвала решение, принятое во вторник, «позорным актом трусости» со стороны правительства.

Посольство Китая в Лондоне в кратком заявлении отметило, что принимает к сведению решение правительства.

