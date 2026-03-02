Полиция США продолжает расследование массовой стрельбы в Остине, штат Техас, которая произошла в ночь на воскресенье..

Стрельба в баре Техаса: нападавший застрелил двоих и ранил 14 человек

Полиция США продолжает расследование массовой стрельбы в Остине, штат Техас, которая произошла в ночь на воскресенье в районе популярного бара.

Огонь открыл вооружённый мужчина. Сначала он стрелял из своего автомобиля по людям на террасе и возле входа в бар. Затем припарковал свой внедорожник, вышел из него с оружием и продолжил стрелять по прохожим на улице.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, открыли по нему огонь. В результате нападавший скончался.

В ходе нападения погибло двое человек. 14 получили ранения. Трое находятся в критическом состоянии.

Полиция и ФБР рассматривают стрельбу как возможный акт терроризма. Как сообщается, у подозреваемого были предметы с религиозной символикой. Он был одет в толстовку с надписью «Собственность Аллаха». Кроме того, на нём, возможно, была футболка с изображением иранского флага. Также в его автомобиле, который он использовал при нападении, нашли экземпляр Корана.

Один местный житель рассказал, что в ночь стрельбы тоже собирался пойти в этот бар с друзьями, но в последний момент они передумали.

[Боб Депрато, местный житель]:

«Это просто абсолютная трагедия. Конечно, это место, где поздно ночью люди чувствуют себя в безопасности, чтобы выпить, расслабиться, погулять. Не ожидаешь, что кто-то сделает что-то подобное здесь, в центре Остина»

Пока официально не подтверждено, что атака была напрямую связана с какой-то конкретной организацией или внешним актом терроризма. Следствие продолжает выяснять, была ли мотивация политической, религиозной или психологической, и не исключает влияния недавних международных событий.

