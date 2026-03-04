США ввели санкции против Руанды после того, как власти ДР Конго сообщили об обнаружении массовых захоронений..

США ввели санкции против армии Руанды за нарушение мирных договорённостей

США ввели санкции против Руанды после того, как власти ДР Конго сообщили об обнаружении массовых захоронений в городе Увира в провинции Южное Киву. По официальным данным, в могилах находилось более 170 тел.

В декабре прошлого года Увиру ненадолго захватили повстанцы из группировки «Движение 23 марта», или М23. Позже они отступили.

Конголезские власти опубликовали видео, на котором сняты губернатор Южного Киву и другие чиновники, посетившие в конце февраля место одного захоронения. Глава провинции заявил, что в Увире совершено преступление против человечности.

Представитель повстанцев обвинения отрицает. Руандийские власти тоже утверждают, что не причастны к массовым убийствам.

ДР Конго, ООН и западные страны давно обвиняют Руанду в поддержке боевиков М23. Группировка действует на востоке ДРК, богатом полезными ископаемыми.

В начале прошлого года боевики совершили молниеносное наступление, захватив ключевые города в провинциях Северное и Южное Киву. Министерство финансов США заявило, что без поддержки Руанды повстанцам это было бы не под силу.

В декабре прошлого года конголезский и руандийских президенты подписали мирное соглашение. Это произошло при посредничестве Дональда Трампа в Вашингтоне.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас власти США обвиняют Руанду в нарушении договорённостей и поддержке повстанцев, которые продолжают боевые действия против армии ДР Конго.

Санкции американских властей направлены против Сил обороны Руанды и четверых высокопоставленных военных. США также требуют от африканской страны немедленно вывести войска из Демократической Республики Конго.

Короткая ссылка на эту страницу: