США ввели санкции против армии Руанды за нарушение мирных договорённостей

Дата загрузки: 2026-03-04
США ввели санкции против Руанды после того, как власти ДР Конго сообщили об обнаружении массовых захоронений в городе Увира в провинции Южное Киву. По официальным данным, в могилах находилось более 170 тел.
В декабре прошлого года Увиру ненадолго захватили повстанцы из группировки «Движение 23 марта», или М23. Позже они отступили.
Конголезские власти опубликовали видео, на котором сняты губернатор Южного Киву и другие чиновники, посетившие в конце февраля место одного захоронения. Глава провинции заявил, что в Увире совершено преступление против человечности.
Представитель повстанцев обвинения отрицает. Руандийские власти тоже утверждают, что не причастны к массовым убийствам.
ДР Конго, ООН и западные страны давно обвиняют Руанду в поддержке боевиков М23. Группировка действует на востоке ДРК, богатом полезными ископаемыми.
В начале прошлого года боевики совершили молниеносное наступление, захватив ключевые города в провинциях Северное и Южное Киву. Министерство финансов США заявило, что без поддержки Руанды повстанцам это было бы не под силу.
В декабре прошлого года конголезский и руандийских президенты подписали мирное соглашение. Это произошло при посредничестве Дональда Трампа в Вашингтоне.
Сейчас власти США обвиняют Руанду в нарушении договорённостей и поддержке повстанцев, которые продолжают боевые действия против армии ДР Конго.
Санкции американских властей направлены против Сил обороны Руанды и четверых высокопоставленных военных. США также требуют от африканской страны немедленно вывести войска из Демократической Республики Конго.
