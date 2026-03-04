В Индии начался праздник Холи: воздух окрасился в разные цвета

Фестиваль красок Матхура, Индия Разноцветные облака повисли над улицами Матхуры. В Индии начался фестиваль красок, или..
Фестиваль красок
Матхура, Индия
Разноцветные облака повисли над улицами Матхуры. В Индии начался фестиваль красок, или праздник Холи. Люди собираются вместе, танцуют, веселятся и осыпают друг друга цветными порошками.
А эти актёры воссоздают известную индуистскую легенду – шуточную битву между мужчинами и женщинами из двух деревень.
Каждый год туристы со всей страны приезжают в Матхуру, чтобы поучаствовать в ярком празднике.
[туристка]:
«Я увезу с собой много воспоминаний, эмоций и счастья».
[турист]:
«Очень приятно быть здесь. И я обязательно буду приезжать сюда каждый год».
[туристка]:
«Праздник Холи олицетворяет счастье. А поскольку это праздник красок, счастье, безусловно, присутствует. Вот и всё. А ещё нужно есть гуджию».
Гуджия – это пирожки со сладкой начинкой из орехов и фруктов, обжаренные во фритюре. Десерт пользуется особым спросом во время Холи.
Пирожки и другие сладости сейчас не покладая рук делают на местной кондитерской фабрике.
[Рави Агравал, совладелец фабрики]:
«Во время Холи основная задача – приготовить гуджию и педху. Те, кто приезжает из других городов, покупают педху в качестве подношения. И мы не успеваем сделать достаточно. Постоянно не хватает».
Владельцы небольших магазинов, где продают цветные порошки, сейчас тоже получают больше прибыли.
Фестиваль красок также считается праздником весны и обновления, когда люди оставляют в прошлом всё плохое и заряжаются позитивной энергией на весь год.
