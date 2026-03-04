Фестиваль красок Матхура, Индия Разноцветные облака повисли над улицами Матхуры. В Индии начался фестиваль красок, или..

В Индии начался праздник Холи: воздух окрасился в разные цвета

Фестиваль красок

Матхура, Индия

Разноцветные облака повисли над улицами Матхуры. В Индии начался фестиваль красок, или праздник Холи. Люди собираются вместе, танцуют, веселятся и осыпают друг друга цветными порошками.

А эти актёры воссоздают известную индуистскую легенду – шуточную битву между мужчинами и женщинами из двух деревень.

Каждый год туристы со всей страны приезжают в Матхуру, чтобы поучаствовать в ярком празднике.

[туристка]:

«Я увезу с собой много воспоминаний, эмоций и счастья».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[турист]:

«Очень приятно быть здесь. И я обязательно буду приезжать сюда каждый год».

[туристка]:

«Праздник Холи олицетворяет счастье. А поскольку это праздник красок, счастье, безусловно, присутствует. Вот и всё. А ещё нужно есть гуджию».

Гуджия – это пирожки со сладкой начинкой из орехов и фруктов, обжаренные во фритюре. Десерт пользуется особым спросом во время Холи.

Пирожки и другие сладости сейчас не покладая рук делают на местной кондитерской фабрике.

[Рави Агравал, совладелец фабрики]:

«Во время Холи основная задача – приготовить гуджию и педху. Те, кто приезжает из других городов, покупают педху в качестве подношения. И мы не успеваем сделать достаточно. Постоянно не хватает».

Владельцы небольших магазинов, где продают цветные порошки, сейчас тоже получают больше прибыли.

Фестиваль красок также считается праздником весны и обновления, когда люди оставляют в прошлом всё плохое и заряжаются позитивной энергией на весь год.

Короткая ссылка на эту страницу: