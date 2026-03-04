Микроавтобус упал в реку в Перу: 11 погибших

Трагедия в Перу. По меньшей мере, 11 человек погибли в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с другим..

Трагедия в Перу. По меньшей мере, 11 человек погибли в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с другим транспортным средством. В результате ДТП микроавтобус перевернулся и упал в горную реку Римак.

Инцидент произошёл в провинции Уарочири в регионе Лима. Как сообщают местные СМИ, в нём ехало около 20 человек.

[родственник жертвы]:

«Эта машина всегда была нелегальным перевозчиком. Она ездит на большой скорости, даже когда водителю говорят ехать помедленнее; он гоняется с другими машинами. И вот случилась трагедия».

Тела погибших продолжали извлекать на следующий день утром после происшествия. После завершения поисковых работ микроавтобус отбуксировали из реки.

Что именно стало причиной ДТП, предстоит выяснить следователям.

Такие пассажирские микроавтобусы в Перу называют «колективо». Это распространённый, недорогой, но зачастую некомфортный и небезопасный вид транспорта для поездок между городами.

Подобные аварии на дорогах страны случаются периодически.

