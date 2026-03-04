Светящиеся фонарики уносят мечты и пожелания в небо над Тайванем

Сотни светящихся фонариков плавно поднимаются в ночное небо над районом Пинси в Новом Тайбэе. На Тайване..
Дата загрузки: 2026-03-04
Сотни светящихся фонариков плавно поднимаются в ночное небо над районом Пинси в Новом Тайбэе. На Тайване заканчивают праздновать Новый год по лунному календарю.
Вместе с фонариками взлетают ввысь мечты и пожелания. Молодожёны Лорен и Самяк из США надеются, что сбудется всё, что они загадали.
[Лорен, туристка из США]:
«Я написала, что хочу счастливо провести первый год замужества».
Самяк пожелал мира для всех людей на планете. Теперь супруги любуются плывущими по небу фонариками.
[Самяк, турист из США]:
«Это очень красиво, хотя идёт дождь. Когда взлетают все фонарики, это вызывает очень сильные эмоции. Ты пишешь на бумаге о своих чувствах, возносишь молитвы и просишь благословения, а потом видишь, как всё это поднимается вверх. Просто волшебно».
Директор начальной школы из Таоюаня пожелал счастья для учеников и учителей.
[Се Дяньда, турист из Таоюаня]:
«Я очень хочу донести свои желания до высших сил и надеюсь получить благословение. Мне кажется, это чудесное чувство».
Праздник фонарей зародился более 2200 лет назад. Считается, что в этот день луна самая яркая и полная в году.
Во время праздника люди едят юаньсяо – китайское блюдо в виде сладкого супа с шариками, приготовленными из муки клейкого риса. Их делают со сладкой начинкой.
На Тайване Фестиваль фонарей начали проводить более 30 лет назад. Праздник всегда привлекает много туристов – местных и заграничных.
Короткая ссылка на эту страницу: