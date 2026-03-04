Каждый вечер один из четырёх дозорных поднимается на башню церкви Санта-Мария в старинном шведском городке Истад...

В шведском городе Истад до сих пор существует ночной дозор

Каждый вечер один из четырёх дозорных поднимается на башню церкви Санта-Мария в старинном шведском городке Истад. Задача дозорного – наблюдать за тем, чтобы в городе не было пожара. Если всё спокойно, надо подуть в медный рог из маленьких окон башни.

Для Швеции это многовековая традиция, но сохранилась она только в Истаде. Ларс Перссон работает дозорным уже 25 лет. Он рассказывает, что дозорные существовали с древних времён. А в 1750 году шведский король официально распорядился организовать ночной дозор во всех шведских городах.

[Ларс Перссон, дозорный]:

«В то время пожар был катастрофой, поскольку весь город мог сгореть. Поэтому, как минимум, с 1750 года, а может быть и намного раньше, на этой церковной башне всегда был дозорный».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Со временем необходимость в дозорных отпала. В начале прошлого века дежурство везде прекратилось, за исключением Истада.

[Ларс Перссон, дозорный]:

«Тогда уже была пожарная служба, были телефоны. Можно было сообщить о пожаре. Но в Истаде традиция продолжалась. Конечно, мы не следим за пожарами постоянно, просто сохранилась такая культурная традиция».

Дозорные дежурят в башне с девяти вечера до полуночи. Оповещать жителей о безопасности надо каждые 15 минут. Требования к дозорным – не бояться высоты и темноты, а также красиво дуть в рог.

[Ларс Перссон, дозорный]:

«Это особенное чувство. Ты один, но время летит быстро, особенно летом, когда тепло и солнечно, а на улицах люди. Вид фантастический».

Истад также известен как город, где проходят действия романов о детективе Курте Валландере, написанных шведским прозаиком Хеннингом Манкеллем.

Короткая ссылка на эту страницу: