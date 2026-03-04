Компания по аренде роскошных квартир в Дубае бесплатно размещает застрявших пассажиров

Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных транзитных узлов в мире, столкнулся с массовыми отменами рейсов..

Многие путешественники оказались в затруднительной ситуации. Среди них супруги из канадского Ванкувера. Они провели медовый месяц на Мальдивах. В Дубае у них была пересадка. Именно тогда начались оповещения о необходимости искать убежище из-за иранских ударов.

[Рэймонд Гревал, канадский путешественник]:

«Вчера мы видели дым у аэропорта, прямо возле нашего отеля. Сегодня утром слышали два взрыва. Вчера вечером – три, а вчера утром было ещё несколько. В первую ночь, когда мы были здесь, около 12:30 мы получили экстренное оповещение о необходимости укрыться».

Рейс пары изменяли несколько раз: сначала через Цюрих, затем через Милан и Франкфурт. Причём каждый маршрут позже отменялся, поскольку авиакомпании приостанавливали полёты в некоторых частях региона.

На табло вылета в Дубае многие рейсы отменены. В терминалах длинные очереди, поскольку пассажиры ищут альтернативы.

На фоне этого одна дубайская компания по аренде роскошных квартир заявила, что решила действовать. AraBnB Homes, которая обычно сдаёт в аренду элитные квартиры по цене около 700 долларов США за ночь, заявляет, что открыла свободные объекты недвижимости бесплатно для пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении.

[Хрешан Рахеджа, соучредитель компании]:

«Мы посмотрели на наш график и увидели, что у нас есть несколько свободных квартир. Поэтому вместо того, чтобы пытаться заполнить их на коммерческой основе, мы просто решили открыть их бесплатно для всех, кому нужно безопасное место на ночь».

Компания заявляет, что с тех пор её примеру последовали и другие фирмы краткосрочной аренды.

Тем временем, хаос возник и за пределами Персидского залива, в частности в Азии.

В аэропортах Нью-Дели и Дакки также собрались очереди из пассажиров, поскольку рейсы были отменены или задержаны.

Поскольку авиакомпании продолжают пересматривать маршруты, а правительства следят за ситуацией с безопасностью, путешественники по всему региону остаются в подвешенном состоянии, ожидая, когда небо вновь откроется.

