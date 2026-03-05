Нефтяные рынки продолжает сотрясать напряжённость на Ближнем Востоке

Длинные очереди выросли у заправок в Париже и его окрестностях. Некоторые водители спешат заправиться на фоне..

Длинные очереди выросли у заправок в Париже и его окрестностях. Некоторые водители спешат заправиться на фоне опасений, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к повышению цен на топливо.

Пока дефицита в стране не наблюдается. Однако растущие цены на нефть и сообщения о военных ударах в Персидском заливе побудили водителей делать запасы.

Особое беспокойство вызывает Ормузский пролив – узкий судоходный путь между Ираном и Оманом. Через него ежедневно проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Танкеры, перевозящие сырую нефть от крупных производителей, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты, идут через этот пролив в Европу и Азию.

Даже угроза сбоев в этом регионе может повлиять на рынки.

Аналитик в области энергетики Джесс Ралстон говорит, что пока доказательств физического дефицита топлива в Европе нет.

[Джесс Ралстон, аналитик в области энергетики]:

«На данный момент в Великобритании и Европе не ожидается значительного фактического дефицита предложения. Больше всего страдают цены. Цены выросли очень сильно из-за потенциальных сбоев, а не из-за фактического дефицита. Люди в панике скупают бензин».

По словам Ралстон, всё будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться конфликт.

[Джесс Ралстон, аналитик в области энергетики]:

«Это должно происходить в течение более длительного периода времени, чтобы эти последствия стали ощутимыми. Но в конечном итоге, очевидно, газ используется для выработки электроэнергии, для отопления, бензин используется в автомобилях и других транспортных средствах. И когда цены на них растут, к сожалению, цены растут и для потребителей».

В последние дни цены на нефть марки Brent резко выросли. Эксперты отмечают, что рынки реагируют в первую очередь на неопределенность, а не на подтверждённые потери поставок.

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство, поддерживают стратегические нефтяные резервы, предназначенные для смягчения краткосрочных перебоев. Однако их обычно используют для стабилизации рынков во время длительных перебоев в поставках.

