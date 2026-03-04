Дональд Трамп назвал причины, которые заставили США и Израиль атаковать Иран

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это просто очень злая идеология».

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что отдал приказ о нанесении ударов по Ирану, поскольку переговоры по его ядерной программе зашли в тупик. У него также было предчувствие, что Тегеран планирует нападение.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы вели переговоры с этими сумасшедшими, и я понял, что они нападут первыми. Они нападут. Если бы мы этого не сделали, они бы напали первыми. Я был в этом твёрдо уверен».

Трамп также сказал, что американские военные успешно поразили многие иранские военно-морские и воздушные цели.

[Дональд Трамп, президент США]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Если бы мы не делали то, что делаем сейчас, началась бы ядерная война. И они бы уничтожили множество стран. Знаете, почему? Это больные люди. Они психически больны».

Во вторник США и Израиль продолжили обстреливать Тегеран. Иран ответил ракетами и беспилотниками по соседним арабским странам Персидского залива и Израилю. Он также перекрыл судоходство в Ормузском проливе.

Впрочем, Трамп написал во вторник, что поручил Корпорации международного развития США обеспечить страхование политических рисков и финансовые гарантии для морской торговли в Персидском заливе. Он добавил, что ВМС США в случае необходимости могут начать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Между тем, в Тель-Авиве и Иерусалиме во вторник звучали сирены. Они заставили туристов и местных жителей искать укрытия. В Тель-Авиве в результате падения обломков иранских дронов были повреждены здания и автомобили.

Вблизи израильско-ливанской границы также поднимались клубы дыма. Во вторник Ливан ещё глубже втянулся в войну. Поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» второй день подряд обстреливала Израиль ракетами.

Израиль в ответ ввёл войска в южный Ливан и нанёс серию авиаударов по целям «Хезболлы».

Трамп предположил, что война может продлиться четыре-пять недель. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что она «не займёт годы».

Короткая ссылка на эту страницу: