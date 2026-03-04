Собак впервые пустили в метро Гонконга

Житель Гонконга Гордон берёт своих собак в первую поездку на метро. Он и его дочь обычно..

Житель Гонконга Гордон берёт своих собак в первую поездку на метро. Он и его дочь обычно возят питомцев в коляске. Для автономного региона это обычное явление. Но чтобы сесть в поезд, собак приходится пересаживать в закрытые переноски.

Гонконгская общественная транзитная железная дорога впервые на день разрешила перевозить собак в поездах. Особая акция сопровождается множеством правил.

Собаки могут ехать только в последнем вагоне каждого поезда. Разрешено перевозить только собак маленького и среднего размера. При этом один пассажир может взять с собой только одно животное.

[Гордон Ли, владелец собаки]:

«В метро мы едем слишком долго, пересадка заставила их сильно нервничать, они стали довольно шумными. А ещё сегодня здесь в поезде довольно жарко, они высовывают языки, но в метро их нельзя выпускать, чтобы напоить, нельзя открывать сумки. Мы думаем, как их напоить».

В вагоне можно увидеть пассажиров и без питомцев.

[Питер Кан, пассажир]:

«Я не волнуюсь, потому что у них есть эти сумки, в которых сидят собаки. Да и в целом собаки очень добродушные, поэтому, пока они со своими хозяевами, проблем быть не должно».

Впрочем, для хозяев и их питомцев это не простая поездка. Они едут на особую прогулку по парку Диснейленда, которую назвали «Догатон». Организатор мероприятия – Общество защиты животных от жестокого обращения.

В путешествии длиной пять километров поучаствовало более 2300 любителей собак и 1300 их питомцев. Цель мероприятия – собрать деньги на инициативы по защите домашних животных.

А обратно некоторые отправились на пароме. В Гонконге на многие маршруты собак пускают без ограничений. Запрет сняли в ноябре прошлого года.

