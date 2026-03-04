Технологическая детоксикация – новый тренд на Всемирном мобильном конгрессе

Технологическая детоксикация стала одной из главных тем на технологической выставке World Mobile Congress в Барселоне. При..

Технологическая детоксикация стала одной из главных тем на технологической выставке World Mobile Congress в Барселоне. При этом правительство страны обдумывает запрет на использование социальных сетей для детей до 16 лет.

[Бен Вуд, главный аналитик FDM CCS Insight]:

«Использование социальных сетей на мобильных телефонах стало своего рода показателем того, какое влияние они оказывают на людей, особенно на молодых пользователей».

Производитель телефонов HMD представляет новый режим на своих смартфонах, который называется «Детокс». Он позволяет полностью контролировать своё экранное время. Всего несколько движений пальцем, и самые увлекательные и отвлекающие приложения просто исчезнут с главного экрана.

[Мин Ли, представитель HMD]:

«Вы можете скрыть некоторые приложения. Вы можете проводить эту детоксикацию в течение часа, двух часов, четырёх или, может быть, немного дольше».

Для тех, кто хочет пойти ещё дальше, есть Light Phone – упрощённое мобильное устройство, предназначенное для минимального использования.

[Кайвэй Тан, генеральный директор и соучредитель Light]:

«Вы можете звонить, отправлять текстовые сообщения, прокладывать путь домой, делать заметки, голосовые заметки. Есть камера: вы можете делать фотографии или видео. Также есть календарь, напоминания о встрече, будильник, точка доступа, калькулятор и инструмент для создания музыкальных подкастов».

Первый телефон Light был выпущен в 2017 году. С тех пор их продавали сотнями тысяч.

[Кайвэй Тан, генеральный директор и соучредитель Light]:

«Все необходимые инструменты мы разработали внутри компании, поэтому нет рекламы. Также нет бесконечных каналов, нечего просматривать, нечего открывать. Итак, телефон Light похож на ящик для инструментов».

Идея зародилась после того, как компания Apple представила функцию Screentime на своих iPhone. После этого пользователи мгновенно узнали, сколько времени они на самом деле тратят на прокрутку приложений. Многих это обеспокоило.

В прошлом месяце премьер-министр Педро Санчес объявил о планах запретить доступ к социальным сетям испанским детям до 16 лет, чтобы оградить молодых людей от вреда онлайн-контента.

Испания присоединяется к растущему числу стран, включая Австралию и Францию, которые приняли или рассматривают меры по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным медиаплатформам.

