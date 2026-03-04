Макрон: Франция направляет авианосец в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ об отправке авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. К нему присоединятся сопровождающие фрегаты.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Война распространяется по всему региону и имеет серьёзные последствия для мира и безопасности всех. Исламская Республика Иран несёт основную ответственность за эту ситуацию».

Он добавил, что в регионе сейчас находится около 400 000 французских граждан, которые проживают там постоянно либо просто проезжают транзитом. По его словам, Франция организует репатриацию всех, кто желает вернуться.

Кроме того, Франция направит противоракетные и противодронные системы, а также свой фрегат на Кипр. Такое решение приняли после того, как иранский «Шахед» врезался во взлётно-посадочную полосу британской Королевской авиабазы «Акротири» на Кипре. Несколько часов спустя были перехвачены ещё два беспилотника.

Кипрские чиновники заявили, что их, скорее всего, запустила группировка «Хезболла» из Ливана.

Греция во вторник также заявила, что направит на остров истребители и фрегаты.

Между тем, не менее пятнадцати американских истребителей покинули военные базы на юге Испании, которые находятся в совместном управлении с США. Это произошло после заявления испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса. Тот сказал, что его страна не позволит использовать свои военные базы для атак на Иран.

После этого, по меньшей мере, семь американских истребителей приземлились на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его страна полностью прекратит торговлю с Испанией.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы могли бы использовать их базы, если бы захотели, могли бы просто прилететь и использовать их. Никто не будет нам запрещать. Но они были недружелюбны. И, как вы знаете, это единственная страна НАТО, которая не согласилась увеличить взносы на оборону до 5%. Я не думаю, что они вообще согласились бы на что-либо ещё. Они хотели оставить их на уровне 2%, но не платят даже эти 2%».

Великобритания также первоначально отказывалась разрешить использование своих баз для атак. Однако позже премьер-министр Кир Стармер изменил решение из соображений «коллективной самообороны».

Трамп ответил на это заявлением, что, к сожалению, имеет дело не с Уинстоном Черчиллем.

