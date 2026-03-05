В Лондоне начался судебный процесс над двумя мужчинами, которых британская прокуратура обвиняет в шпионаже в пользу..

В Лондоне судят двоих мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Гонконга и Китая

В Лондоне начался судебный процесс над двумя мужчинами, которых британская прокуратура обвиняет в шпионаже в пользу Китая и Гонконга. Так, предполагается, что они вели враждебную слежку за известными продемократическими диссидентами в период с декабря 2023 года по май 24-го.

Прокурор Дункан Аткинсон заявил, что им было поручено проводить «теневые полицейские операции от имени Специального административного района Гонконг и, следовательно, Китайской Народной Республики».

Оба подсудимых имеют двойное британско-китайское гражданство. 65-летний Чун Биуюэнь и 38-летний Чи Люнвай отрицают обвинения.

Посольство Китая в Лондоне обвинило Великобританию в фальсификации обвинений и заявило, что она не имеет права вмешиваться в дела другой страны.

Гонконг находился под британским правлением 156 лет. В 1997 году он вернулся под суверенитет Китая.

После масштабных протестов в регионе в поддержку демократии в 2019 году Пекин принял там закон о нацбезопасности, начав проводить широкомасштабные репрессии в отношении продемократического движения. После этого между Лондоном и Пекином усилилась напряжённость.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится найти сложный баланс между защитой национальной безопасности от Китая и попытками укрепить экономические связи. Так, его правительство недавно одобрило планы Пекина по строительству в Лондоне крупнейшего посольства КНР в Европе.

Кроме того, в январе Стармер посетил Китай и провёл переговоры с президентом Си Цзиньпином. Он пытался укрепить двусторонние отношения, которые в последние годы были напряжёнными на фоне взаимных обвинений в шпионаже.

