ИИ-питомцы, смартфон для собак и бионические протезы: что показывают на MWC

Кот, который звонит домой во время послеобеденной прогулки. Звучит как шутка. Но теперь это может стать реальностью благодаря новой разработке компании GlocalMe.

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне она представляет свой PetPhone. Это смартфон для питомцев, который крепится на ошейник.

Устройство может распознавать такие действия, как лай или беспокойство, и оповещать хозяев. Это позволяет им удалённо общаться со своими питомцами и видеть их местоположение с помощью встроенной камеры.

[Чаохуэй Чэн, директор GlocalMe]:

«Представим, что питомец трижды прыгает. Вы можете видеть, как начинается звонок. Мы можем принять его. Привет, ты слышишь меня, мой дорогой кот? Так это работает».

Компания заявляет, что PetPhone объединяет отслеживание состояния здоровья и многоуровневую технологию определения местоположения с помощью GPS, Wi-Fi и Bluetooth, чтобы помочь владельцам следить за животными в режиме реального времени.

Другие новинки, представленные на выставке, – трёхсекционные телефоны, бионические конечности и питомцы с искусственным интеллектом.

Одним из самых обсуждаемых гаджетов стала игрушка-питомец от компании Imoochi. Она реагирует на прикосновения, проявляет эмоции и, по словам представителя компании Фрэнка Касаса, развивает персонализированную «личность».

[Фрэнк Касас, представитель Imoochi]:

«Вы можете погладить его, и он отреагирует. Он издаёт звуки счастья и грусти. У него датчики по всему телу. Вы можете кормить его через мобильное приложение, и его возможности ИИ формируют его личность, так что он адаптируется к вам. Это своего рода эмоциональный компаньон».

В сфере медицинских технологий компания Axial Biotech показала роботизированную ортопедическую систему для ходьбы, разработанную для того, чтобы помочь встать на ноги людям, перенёсшим инсульт. Соучредитель компании Марк Серра говорит, что стоимость этой системы будет на 90 процентов меньше, чем у полноразмерных экзоскелетов.

[Марк Серра, основатель Axial Biotech]:

«Это первая бионическая система ходьбы только для одной ноги, которая позволяет людям вставать с инвалидного кресла и ходить после перенесённого инсульта. Людям, у которых сохраняется гемиплегия, то есть одна половина тела остаётся неподвижной».

Всемирный мобильный конгресс – это четырёхдневное мероприятие, которое в этом году проводится в Барселоне в 20-й раз. Выставку открыл Король Испании Фелипе VI вместе с премьер-министром Педро Санчесом.

