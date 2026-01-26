В американском штате Миннесота продолжились протесты спустя день после второго смертельного инцидента с участием агентов иммиграционной..

Второй погибший в Миннесоте: протесты против иммиграционных агентов в США продолжаются

В американском штате Миннесота продолжились протесты спустя день после второго смертельного инцидента с участием агентов иммиграционной службы.

25 января протестующие собрались на месте стрельбы в Миннеаполисе, крича на федеральных агентов и требуя, чтобы те уходили. Некоторые вытаскивали мусорные баки из переулков, чтобы перекрыть улицы. Сотни людей также посетили импровизированный мемориал в честь погибшего – 37-летнего медбрата Алекса Претти.

Он был убит менее чем через три недели после того, как агент иммиграционной службы застрелил в Миннеаполисе женщину.

Инцидент произошёл во время столкновения с агентами иммиграционной службы на улице Миннеаполиса. По данным Министерства внутренней безопасности, агенты открыли огонь в целях самообороны. По их словам, мужчина, вооружённый пистолетом, оказал сопротивление, когда его пытались обезоружить.

При этом очевидцы утверждают, что у него в руках был телефон, а не пистолет.

За день до этого Дональд Трамп обвинил мэра Миннеаполиса и губернатора Миннесоты в «подстрекательстве к восстанию». Он также угрожал применить в штате закон XIX века под названием «Акт о восстании». Он позволяет задействовать военнослужащих для обеспечения правопорядка.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что в городе создали хаос искусственно, и что это следствие действий крайне левых агитаторов, сотрудничающих с местными властями.

Между тем, федеральный судья обязал администрацию Трампа сохранить все доказательства, связанные инцидентом. Согласно постановлению, должностным лицам запрещается «уничтожать или изменять доказательства, связанные со смертельным выстрелом, включая те, что были изъяты с места происшествия».

Однако помощник министра внутренней безопасности раскритиковала это постановление. По её словам, это попытка отвлечь внимание от того факта, что сотрудники правоохранительных органов подверглись нападению, и их жизни угрожала опасность.

