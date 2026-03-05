Более 200 человек погибли во вторник в результате оползня на колтановой шахте Рубая на востоке Демократической..

Новая трагедия на шахте в ДР Конго: снова более 200 жертв

Более 200 человек погибли во вторник в результате оползня на колтановой шахте Рубая на востоке Демократической Республики Конго. Среди жертв – 70 детей. Есть также пострадавшие. Их доставили в больницы Гомы – столицы провинции Северное Киву. Такие данные приводит Министерство горнодобывающей промышленности страны.

Оползень был вызван проливными дождями. По свидетельствам очевидцев, огромные массы земли накрыли не только глубокие шахты, но и прилегающие территории, где было много людей.

При этом высокопоставленный представитель повстанческой группировки M23, которая контролирует шахту с 2024 года, сообщил, что в результате инцидента погибло всего пять или шесть человек. Он также заявил, что обвал был вызван бомбардировками, а не оползнем, и опроверг правительственные данные.

В то же время один из шахтёров, работающих на этом участке, подтвердил в интервью агентству Associated Press, что из-под завалов было извлечено около 200 тел. Он также добавил, что владельцы шахты не хотят, чтобы это получило огласку.

Напомним, чуть больше месяца назад на этой же шахте уже случилась подобная трагедия Тогда также погибло более 200 человек.

На Рубаю приходится около 15% мировой добычи колтана. Эту руду перерабатывают в тантал – жаростойкий металл, пользующийся высоким спросом у производителей мобильных телефонов, компьютеров, аэрокосмических компонентов и газовых турбин.

