Автобус «в никуда» запустили в Швейцарии

В швейцарском городе Баден на линию вышел автобус без конечного пункта и расписания. Проект «Линия 0»..

В швейцарском городе Баден на линию вышел автобус без конечного пункта и расписания. Проект «Линия 0» стал частью художественного эксперимента, цель которого – стимулировать пассажиров на живое общение.

Автобус движется по обычной транспортной сети, но его маршрут не фиксирован. Поездка бесплатная, а вместо билетов организаторы собирают впечатления участников.

Идею разработали художники-концептуалисты – братья Франк и Патрик Риклин. Они предлагают пассажирам отказаться от привычной цели поездки и сосредоточиться на самом процессе.

[Катрин Кальт, жительница Бадена]:

«Рекомендую, точно. Всё очень спонтанно и непредсказуемо. Мы пели в автобусе, разговаривали со всеми, включали фонарики на телефонах в тоннеле. Это было потрясающе. У нас даже была вечеринка с мороженым. Очень круто».

Некоторые пассажиры находят автобус сознательно, другие садятся в него случайно.

[Кармен Старель, пассажирка]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мне было просто очень любопытно, что это такое, и я с нетерпением ждала этой спонтанности. Мне это нравится».

[Мишель Веттер, пассажирка]:

«Мне было любопытно, я люблю сюрпризы. Моя подруга Симона спросила, хочу ли я поехать, и я подумала – а почему бы и нет».

Создатели проекта называют автобус пространством без контроля и ожиданий.

[Франк Риклин, художник-концептуалист]:

«»Линия 0″ – это обычный стандартный автобус без пункта назначения и расписания, который ездит по существующей транспортной сети. Людей призывают выйти из повседневной рутины и позволить себе удивляться».

Водитель тоже отмечает необычную атмосферу в салоне.

[Томас Босшард, водитель автобуса]:

«Хорошо. Мне нравится. Это сумасшедшая, но хорошая идея, потому что ты отходишь от обычной работы и можешь сделать что-то немного безумное. Люди внутри не похожи на обычных пассажиров. Классная идея, поэтому я согласился».

Проект продлится три недели. В случае успеха авторы планируют запустить такие автобусы и в других городах Швейцарии.

Короткая ссылка на эту страницу: