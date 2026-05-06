Трагедия в Колумбии. Взрыв на угольной шахте унёс жизни девяти рабочих. Ещё шестеро пострадали. Инцидент произошёл..

Девять горняков погибли в результате взрыва на шахте в Колумбии

Трагедия в Колумбии. Взрыв на угольной шахте унёс жизни девяти рабочих. Ещё шестеро пострадали.

Инцидент произошёл в провинции Кундинамарка на шахте Ла-Сискуда, принадлежащей компании Carbonera Los Pinos.

Шестерых пострадавших доставили в больницы.

[Луис Альфредо Ниньо, директор больницы]:

«Пятеро из них находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в нашем учреждении. Один из-за тяжести травм и состояния здоровья был переведён в отделение Сантафе в Боготе для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Девять человек также погибли и находятся у следственной группы прокуратуры для опознания и проведения вскрытия». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Хосе Леон, родственник погибшего]:

«Мы ждём, когда нам передадут тело, чтобы его можно было отвезти в похоронное бюро, а затем перевезти в родной край».

Причём за несколько недель до этого национальное горнодобывающее агентство опубликовало рекомендации по контролю рисков на этой шахте.

Оно заявило, что причиной аварии, по всей видимости, стало скопление газов. Агентство выявило их, включая метан, ещё 9 апреля во время осмотра шахты и порекомендовало усилить меры безопасности.

На открытых и подземных угольных и золоторудных шахтах Колумбии серьёзные аварии бывают часто. В основном это случается на незаконных или неформальных предприятиях или же на тех, где отсутствуют надлежащие меры безопасности.

Короткая ссылка на эту страницу: