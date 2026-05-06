В США 1500 биглей спасли от страданий в исследовательских лабораториях

Начать жизнь заново – такая драгоценная возможность появилась у 1500 биглей. Собак этой породы более 60 лет разводили для биомедицинских исследований на ферме в американском штате Висконсин. Теперь же её владельцы согласились отпустить животных в обмен на вознаграждение, сумму которого не разглашают.

Деньги выплатили организации Big Dog Ranch Rescue и Center for a Humane Economy.

Освобождения собак добивались с 2017 года. Ферма передала защитникам животных уже 300 биглей. Постепенно отдаст остальных.

[Зои Розенберг, защитница животных]:

«Мы проводили кампании, долгие годы шли судебные разбирательства, и многие организации старались помочь. Так что удивительно видеть, как собаки наконец-то обретают свободу».

В процессе спасения собак не обошлось без инцидентов. В марте активисты ворвались на ферму и забрали 30 биглей. В апреле хотели забрать ещё больше. Полиции пришлось применить перцовый спрей и слезоточивый газ, чтобы остановить протестующих.

Между тем ферма из Висконсина должна аннулировать свою лицензию на разведение собак к 1 июля, чтобы избежать обвинений в жестоком обращении с животными.

Тысяча биглей попадёт под опеку организации Big Dog Ranch Rescue, а остальных передадут в Center for a Humane Economy.

При необходимости собаки получат ветеринарную помощь. Затем их стерилизуют и вакцинируют. После этого биглей смогут забрать новые владельцы. В благотворительные организации поступило уже 700 заявок.

