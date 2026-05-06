Крупнейшая свалка Бали готовится к закрытию: люди меняют подход к утилизации мусора

Острову Бали в Индонезии хотят вернуть чистоту. Сейчас здесь повсюду горы мусора. Это портит имидж популярного..
Дата загрузки: 2026-05-06
Острову Бали в Индонезии хотят вернуть чистоту. Сейчас здесь повсюду горы мусора. Это портит имидж популярного туристического центра с живописными пейзажами.
Местные власти намерены приучить людей к сортировке отходов. Острая необходимость в этом возникла из-за того, что свалка Сувунг исчерпала свои ресурсы.
Это крупнейший на острове мусорный полигон площадью 32 гектара. Он функционирует более 40 лет. 1 апреля правительство провинции Бали запретило вывозить на свалку органические отходы. Окончательно её закроют 1 августа.
Власти призывают людей сортировать мусор и сдавать его в переработку на специальных пунктах.
Многие местные жители и туристы согласны с такой стратегией.
[Путу, местный житель]:
«Нужно внедрить на Бали культуру сортировки органических и неорганических отходов. Органические отходы очень нужны для производства удобрений и компоста. Возможно, правительство и местное сообщество могли бы работать вместе, чтобы обеспечить фермеров удобрениями, цены на которые стремительно растут».
[Даниэль, турист из Германии]:
«С мусором здесь большая проблема. Остров очень красивый, но везде мусор. Нужно уважать природу».
Правительство Индонезии планирует в июне начать строительство нескольких объектов по выработке энергии из отходов. Один такой завод откроют и на Бали. Там будут перерабатывать 1200 тонн отходов в день. Однако чиновники говорят, что на реализацию таких проектов требуются годы.
Короткая ссылка на эту страницу: