Крупнейшая свалка Бали готовится к закрытию: люди меняют подход к утилизации мусора

Дата загрузки: 2026-05-06

Острову Бали в Индонезии хотят вернуть чистоту. Сейчас здесь повсюду горы мусора. Это портит имидж популярного туристического центра с живописными пейзажами.

Местные власти намерены приучить людей к сортировке отходов. Острая необходимость в этом возникла из-за того, что свалка Сувунг исчерпала свои ресурсы.

Это крупнейший на острове мусорный полигон площадью 32 гектара. Он функционирует более 40 лет. 1 апреля правительство провинции Бали запретило вывозить на свалку органические отходы. Окончательно её закроют 1 августа.

Власти призывают людей сортировать мусор и сдавать его в переработку на специальных пунктах.

Многие местные жители и туристы согласны с такой стратегией.

[Путу, местный житель]:
«Нужно внедрить на Бали культуру сортировки органических и неорганических отходов. Органические отходы очень нужны для производства удобрений и компоста. Возможно, правительство и местное сообщество могли бы работать вместе, чтобы обеспечить фермеров удобрениями, цены на которые стремительно растут».

[Даниэль, турист из Германии]:
«С мусором здесь большая проблема. Остров очень красивый, но везде мусор. Нужно уважать природу».

Правительство Индонезии планирует в июне начать строительство нескольких объектов по выработке энергии из отходов. Один такой завод откроют и на Бали. Там будут перерабатывать 1200 тонн отходов в день. Однако чиновники говорят, что на реализацию таких проектов требуются годы.

