26 погибших: взрыв на заводе по производству фейерверков в Китае

Взрыв на заводе по производству фейерверков в Китае унёс жизни, по меньшей мере, 26 человек. Более..
Дата загрузки: 2026-05-06
Взрыв на заводе по производству фейерверков в Китае унёс жизни, по меньшей мере, 26 человек. Более 60 получили телесные повреждения. Пострадали также дома местных жителей и здания магазинов и кафе.
Инцидент случился в городе Люян в центральной провинции Хунань, которая известна как «столица фейерверков» Китая.
Сообщается, что взрыв вызвал цепную детонацию пиротехнических материалов, включая чёрный порох, что привело к вторичным взрывам и затруднило спасательные работы. Легковоспламеняющиеся материалы хранили на двух складах завода.
После взрыва жителей окрестных районов эвакуировали. Сейчас они возвращаются в свои дома и оценивают ущерб.
Также сообщается, что уже задержали руководителя предприятия. Кроме того, пока идёт расследование, временно приостановили всю пиротехническую промышленность в Люяне.
При этом город обеспечивает около 60% внутреннего рынка пиротехники.
Подобные аварии случаются в Китае нередко. Так, в июне прошлого года на другом заводе по производству пиротехники в этой же провинции также прогремел взрыв. Тогда погибло девять человек. 26 получили ранения.
Короткая ссылка на эту страницу: