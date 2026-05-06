26 погибших: взрыв на заводе по производству фейерверков в Китае

Взрыв на заводе по производству фейерверков в Китае унёс жизни, по меньшей мере, 26 человек. Более 60 получили телесные повреждения. Пострадали также дома местных жителей и здания магазинов и кафе.

Инцидент случился в городе Люян в центральной провинции Хунань, которая известна как «столица фейерверков» Китая.

Сообщается, что взрыв вызвал цепную детонацию пиротехнических материалов, включая чёрный порох, что привело к вторичным взрывам и затруднило спасательные работы. Легковоспламеняющиеся материалы хранили на двух складах завода.

После взрыва жителей окрестных районов эвакуировали. Сейчас они возвращаются в свои дома и оценивают ущерб.

Также сообщается, что уже задержали руководителя предприятия. Кроме того, пока идёт расследование, временно приостановили всю пиротехническую промышленность в Люяне.

При этом город обеспечивает около 60% внутреннего рынка пиротехники.

Подобные аварии случаются в Китае нередко. Так, в июне прошлого года на другом заводе по производству пиротехники в этой же провинции также прогремел взрыв. Тогда погибло девять человек. 26 получили ранения.

